Die drei Frauen wurden bei dem Unfall in Kleinzell verletzt. ©APA (Symbolbild)

Unfall in Kleinzell: Pkw in Bachbett gestürzt

Am Sonntagnachmittag wurden drei Frauen bei einem Verkehrsunfall in Kleinzell (Bezirk Lilienfeld) verletzt. Ein Pkw war von der LH133 abgekommen und auf dem Dach in einem Bachbett liegen geblieben

Das bberichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag.

Drei Frauen wurden bei Unfall verletzt

Die 68-jährige Lenkerin des Autos und ihre Beifahrerin (60), beide aus Wien, entstiegen dem Fahrzeug ohne fremde Hilfe. Eine 84-Jährige aus dem Bezirk Lilienfeld war im Fond eingeklemmt. Sie musste von der Feuerwehr befreit werden und wurde per Notarzthubschrauber in das Universitätsklinikum St. Pölten transportiert. Die beiden Wienerinnen wurden ins Landesklinikum Lilienfeld gebracht.