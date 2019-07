Unfall in Grafenwörth: Auto verkeilte sich in Leitplanke

Am Sonntagabend musste die Feuerwehr Grafenwörth wegen eines Autounfalls ausrücken. Ein PKW verkeilte sich in einer Leitplanke.

Die Feuerwehr Grafenwörth wurde am Sonntagabend zu einem Einsatz nach einem Verkehrsunfall gerufen. Auf der Fahrbahn Richtung Wien war ein Lenker mit seinem PKW aus ungeklärter Ursache schon in der Abfahrt Grafenwörth in die Leitschienen gekracht.

Nachkommende Ersthelfer hielten an und verständigten die Einsatzkräfte. Verletzt wurde zum Glück niemand, obwohl sich der Unfall-PKW tief in die Leitschienen gebohrt hatte.

Leitschiene abmontiert

Da das Fahrzeug stark in der Leitschiene verkeilt war, musste die zunächst entfernt werden. Dazu lockerte die Feuerwehr die Verschraubungen der Schienen und hob die beschädigten Elemente per Kran des Wechselladefahrzeuges an, während das Rüstlöschfahrzeug mit einem Abschleppseil den PKW von den Leitschienen zog. Anschließend konnte das Unfallfahrzeug mit dem Kran verladen und gesichert in Grafenwörth abgestellt werden.