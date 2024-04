Unfall im Bezirk Mistelbach: Ein Toter und fünf Verletzte

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der B7 in Ulrichskirchen-Schleinbach (Bezirk Mistelbach/NÖ) ist am Samstag ein 24-Jähriger ums Leben gekommen.

Fahrzeuge in Straßengraben befördert

Der 24-Jährige aus dem Bezirk Korneuburg hatte seinen Wagen am Samstag gegen 15.45 Uhr in Richtung Wolkersdorf (ebenfalls Bezirk Mistelbach) gesteuert. Bei ihm im Auto waren seine 23-jährige Lebensgefährtin und die zwei Kinder. Aus noch unbekannter Ursache prallte das Kfz in den entgegenkommenden Pkw eines 46-Jährigen aus Wien-Simmering. Beide Fahrzeuge wurden durch die Wucht des Zusammenpralls in den Straßengraben befördert, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung.