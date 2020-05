Unfall beim Fotografieren: 16-Jährige stürzte vom Balkon

Dienstagabend kam es in Bad Ischl im Bezirk Gmunden zu einem Unfall. Eine 16-jährige Irakerin stand am Balkon eines Hauses, um mit dem Handy zu fotografieren, als die aus unbekannter Ursache in die Tiefe stürzte.

Die Jugendliche ist von einem Balkon im ersten Stockwerk eines Mehrparteienhauses gefallen und hat sich Verletzungen unbestimmten Grades zugezogen, teilte die Polizei mit.

16-Jährige nach Balkon-Sturz im Spital

Das Mädchen stürzte rückwärts etwa 4,5 Meter in die Tiefe auf einen weichen Rasen. Sie wurde vom Notarzt erstversorgt und zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht.