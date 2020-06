Unfall auf Wiener A23: Komplettsperre und erhebliche Staus

Am Samstag ereigente sich kurz vor 6.00 Uhr früh ein Verkehrsunfall auf der Wiener Südost-Tangente (A23). Folge war eine Komplettsperre der Autobahn und erhebliche Staus.

Ein Pkw prallte in Fahrtrichtung Süden gegen die Beton-Mittelschiene und verschob sie. Die Folge waren umfangreiche Staus, teilte der ÖAMTC mit. Der Unfalllenker wurde mit Verdacht auf Prellungen von der Wiener Berufsrettung in ein Spital gebracht.

Unfall auf Wiener A23: Komplettsperre

Ehrhebliche Staus nach Unfall auf der A23

Richtung Süden reichte der Stau zeitweise bis zum Rautenweg. In Richtung Norden gab es Behinderungen bis zum Laaberg-Tunnel. Die Beton-Mittelschiene musste wieder zurechtgerückt, das ausgetretene Öl gebunden werden.

Der 24-jährige Unfalllenker erlitt offenbar Prellungen. Er wurde am Ort des Geschehens betreut, immobilisiert und schließlich von der Wiener Berufsrettung zur Abklärung etc. in ein Krankenhaus gebracht.