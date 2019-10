Unfall auf der Südosttangente: A23 Richtung Süden gesperrt

Kurz nach 9 Uhr kam es am Mittwoch auf der A23 zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen. Nach derzeitigem Stand gibt es Verletzte. Gegen 11 Uhr waren wieder zwei Fahrspuren befahrbar.

Unfall auf A23: Zwei Personen verletzt

Der Unfall ereignete sich in der Hanssonkurve in Fahrtrichtung Süden. Ein Kleintransporter kam aus unbekannter Ursache in der Hanssonkurve von der regennassen Fahrbahn ab und hat sich vermutlich überschlagen. Beide Insassen wurden aus dem Fahrzeug geschleudert. Das Fahrzeug kam auf der Böschung neben der Fahrbahn auf den Rädern zu stehen. Eine Person wurde unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Die Einsatzkräfte hoben das Fahrzeug mit einem Hebekissen und einem hydraulischen Rettungsspreizer an und konnten die eingeklemmte Person befreien.