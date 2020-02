Unfall auf der S3 bei Hollabrunn forderte Schwerverletzte

Am Donnerstagvormittag forderte ein Verkehrsunfall auf der Weinviertler Schnellstraße (S3) am Donnerstagvormittag zumindest zwei Schwerverletzte.

Ein Verkehrsunfall auf der Weinviertler Schnellstraße (S3) bei Hollabrunn hat am frühen Donnerstagvormittag je zwei Schwer- und Leichtverletzte gefordert. Nach Polizeiangaben waren zwei Lkw und vier Pkw in eine Kollision verwickelt. Die Notarzthubschrauber "Christophorus 9" und "Christophorus 2" flogen je ein Opfer in Wiener Krankenhäuser, teilte der ÖAMTC mit.