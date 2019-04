Unfall auf der A1 sorgte für Verzögerungen im Oster-Reiseverkehr

Im Oster-Reiseverkehr ist es am Freitag zu Verzögerungen Richtung Osten gekommen. Auf der Westautobahn (A1) ereignete sich ein Auffahrunfall, bei Loosdorf reichte der Stau über zehn Kilometer zurück.

Grund für die Verzögerungen am Vormittag auf der A1 Richtung Wien war ein Auffahrunfall mit mehreren Kfz, sagte ÖAMTC-Sprecher Heimo Gülcher zur APA. Seit Donnerstag am späten Nachmittag sei wie erwartet die Reisewelle von Deutschland Richtung Osten angerollt, weil viele in ihre Heimatländer Ungarn oder Rumänien unterwegs seien.