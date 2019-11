Unfall auf A2: Totalsperre zwischen Baden und Traiskirchen

Montagnachmittag kam es zu einem Unfall auf der A2. Ein Lenker krachte gegen einen Absicherungsanhänger der Asfinag.

Ein Pkw-Lenker ist bei einem Unfall auf der Südautobahn (A2) am Montagnachmittag im Bezirk Baden in seinem Wagen eingeklemmt und verletzt worden. Er war auf dem vierten Fahrtstreifen in einen Absicherungsanhänger der Asfinag geprallt. Die A2 musste zwischen Baden und Traiskirchen gesperrt werden, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando Baden. Es bildete sich ein kilometerlanger Rückstau.