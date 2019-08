Unfälle in Niederösterreich: Zwei Radfahrerinnen verletzt

Am Dienstag kam es zu gleich zwei Unfällen mit Radfahrerinnen in Niederösterreich. Eine 49-Jährige musste mit dem Notarzthubschrauber in das Landesklinikum Baden geflogen werden.

Zwei Radfahrerinnen sind am Dienstag nach Unfällen in Niederösterreich ins Spital gebracht worden. In Bad Schönau (Bezirk Wiener Neustadt) wurde eine 57-jährige Tirolerin laut Polizei bei einer Kollision mit einem E-Bike-Lenker verletzt. In Schwechat (Bezirk Bruck a.d. Leitha) stieß eine 49-Jährige mit einem Pkw zusammen, als sie mit ihrem Fahrrad bei einem Schutzweg die Straße überqueren wollte.

Tirolerin kollidierte mit E-Bike-Lenker

Die Tirolerin aus dem Bezirk Innsbruck-Land war am Nachmittag auf einem Radweg gefahren. Aus vorerst unbekannter Ursache prallte sie frontal mit einem entgegenkommenden 68-jährigen E-Bike-Lenker aus dem Bezirk Wiener Neustadt zusammen, berichtete die Landspolizeidirektion am Mittwoch in einer Aussendung. Die Verletzte wurde in das Krankenhaus Oberwart im Burgenland transportiert.

49-Jährige musste mit Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden

Zum Hergang des Unfalls am Nachmittag in der Brauhausstraße in Schwechat teilte die Polizei mit, dass ein 21-jähriger Pkw-Lenker aus Wien-Brigittenau aus vorerst unbekannter Ursache mit dem Fahrrad einer 49-Jährigen kollidiert war. Die Frau aus dem Bezirk Bruck a.d. Leitha stürzte und wurde vom Notarzthubschrauber "Christophorus 3" ins Landesklinikum Baden geflogen.