UNESCO-Kulturerbe um fünf österreichische Traditionen reicher

Tarock-Königrufen, Siniweln, Ausführen des Hauerfahns, ein Pestkerzenumzug sowie das Wissen und die Praktiken der Hufschmiede wurden von der UNESCO mit Dienstag in das Nationale Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes aufgenommen.

Die Neuzugänge bereichern die bestehende Vielfalt an gelebten Traditionen in Österreich weiter, hieß es in einer Aussendung der österreichischen UNESCO-Kommission, die das derzeit 168 Elemente umfassende Verzeichnis führt.