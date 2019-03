Understanding Israel: Neues Freiwilligen-Programm für junge Österreicher

Der Österreichische Auslandsdienst startet im August 2019 ein neues Freiwilligen-Programm unter dem Titel "Understanding Israel". Jährlich werden 20 junge Freiwillige einen 12-monatigen Sozialdienst in Israel leisten können.

Junge Frauen und Männer haben so die Möglichkeit, Israel in seiner Vielfalt besser kennenzulernen und wertvolle Erfahrungen an verschiedenen Einsatzstellen zu sammeln. Das Programm findet auf Anregung des österreichischen Botschafters in Israel, Botschafter Martin Weiss, gemeinsam mit der größten israelischen Freiwilligenorganisation statt.

Als Zivilersatzdienst anrechenbar “Die Freiwilligen werden junge Botschafterinnen und Botschafter Österreichs sein, die durch das Programm die israelische Geschichte, Kultur und Gesellschaft besser kennenlernen können”, meint Andreas Maislinger, Vorsitzender des Vereins Österreichischer Auslandsdienst. Understanding Israel steht 18- bis 26-jährigen Österreicherinnen und Österreichern offen. Männer können sich den Einsatz als Zivilersatzdienst anrechnen lassen und werden im “Loewenstein Rehabilitation Center” im Einsatz sein. Junge Frauen unterstützen die Arbeit der Organisation “NAAMAT – Social Movement of Working and Volunteering Women” in Tageszentren für Kleinkinder.