Unbewohntes Haus in Wiener Neustadt in Brand

Enorme Verrauchung bis hin zum Babenbergerring sorgte gestern Nachmittag für einen Einsatz der Feuerwehr. In einem unbewohnten Haus in der Purgleitnergasse war aus ein Brand ausgebrochen.

In Wiener Neustadt ist am Samstagnachmittag ein unbewohntes Haus in Brand gestanden. Nach Angaben der Feuerwehr wurde Einsturzgefahr festgestellt. Der Löscheinsatz mit Atemschutztrupps dauerte etwa zwei Stunden.