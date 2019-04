Unbekannter Täter wollte Frauen in Wien vergewaltigen: Fahndung

Im März wurden zwei Frauen kurz hintereinander Opfer einer versuchten Vergewaltigung in Wien. Ein bislang unbekannter Täter verfolgte sie auf dem Nachhauseweg und attackierte sie von hinten. Die Polizei fahndet nach dem Mann.

Versuchte Vergewaltigungen in Wien: Frauen schrien um Hilfe

Die beiden Opfer wurden am 24. März kurz nacheinander von dem derzeit noch unbekannten Täter auf dem Nachhauseweg von hinten angegriffen und zu Boden gebracht. Der erste Übergriff ereignete sich gegen 04.45 Uhr in der Antonigasse in Wien-Währing. Der Angreifer hat dabei “erhebliche Gewalt angewendet”, so Polizeisprecher Daniel Fürst. Die Frau erlitt einen Nasenbruch, bevor der Mann von ihr abließ.