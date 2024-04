Unbekannter gab sich als Gast aus: Hochpreisige Gemälde aus Wiener Hotel gestohlen

Am 12. März 2024 wurden aus einem Besprechungszimmer eines Hotels in der Wiener Innenstadt zwei Bilder gestohlen, die jeweils einen Wert im unteren fünfstelligen Eurobereich haben.

Ein unbekannter Täter hatte sich zuvor als Gast ausgegeben und einen Seiteneingang manipuliert, durch den er dann in den Abendstunden in das Hotel gelangte, aus dem er anschließend mit den beiden Bildern unentdeckt flüchten konnte, berichtete die Polizei am Donnerstag.