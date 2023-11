Unbekannter flutete Med Campus Graz: Zeugen gesucht

Im Med Campus Graz wurde am Samstag von einem bislang unbekannten Täter ein Wasserboiler in einer Toilette von der Wand gerissen. Dies führte zu erheblichen Überschwemmungen im Gebäude. Laut Polizei beläuft sich der Schaden auf mehrere hunderttausend Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

In der Zeit zwischen 7.00 und 22.00 Uhr hatte in den Räumlichkeiten des Med Campus Graz in der Neuen Stiftingtalstraße eine Veranstaltung mit etwa 100 Besuchern stattgefunden. Dabei dürfte ein Unbekannter zu einem nicht geklärten Zeitpunkt in der Behinderten-Toilette den Wasserboiler aus der Wandverankerung gerissen haben.