Unbekannte schießen auf Polizeiauto in Niederösterreich

Bislang unbekannte Personen haben am 6. Dezember auf einen Streifenwagen der Polizei in Amstetten geschossen und das Fahrzeug dabei erheblich beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

In Amstetten ist am Donnerstag vergangener Woche in den frühen Morgenstunden auf einen Streifenwagen der Polizei gefeuert worden. Das Fahrzeug wurde laut den Untersuchungen der Kriminaltechnik von einem Flintenlaufgeschoß getroffen, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Mittwoch.