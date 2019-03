Unbekannte öffneten Gehege: Kamele und viele weitere Tiere auf B1 unterwegs

Am Donnerstagabend öffneten noch unbekannte Täter in Traun (Bezirk Linz-Land) Tiergehege eines Zirkus. Acht Kamele und acht weitere Tiere haben anschließend die stark befahrene Wiener Bundesstraße (B1) bevölkert.

Unbekannte hatten den Zaun zu ihrem Gehege aufgeschnitten und die Tiere freigelassen. Der Zirkusdirektor und seine Mitarbeiter hielten der Verkehr an und brachten sie in ihre Quartiere zurück, berichtete die Polizei am Freitag.