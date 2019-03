Umweltspürnasen unterwegs: Gratis Workshops für Kinder bei den Wiener Gewässern

Nicht nur der Frühling erwacht zum Leben, auch auf der Donauinsel und an den Flüssen und Bächen in Wien kommt Leben zum Vorschein. Grund genug, dieses zu erkunden.

Seit Februar sind die Umweltspürnasen wieder mit Kindern im Freien unterwegs. Bei den Umweltspürnasen handelt es sich um einen Wiener Umweltbildungsverein. Im Rahmen des Umweltbildungsprogramms der MA 45 bieten die Umweltspürnasen Workshops und geführte Wanderungen an den Wiener Gewässern an – und das kostenlos.

Kostenlose Workshops und Wanderungen für Kinder von 3 bis 13 Jahren

Die Angebote richten sich an Kinder von 3 bis 13 Jahren, aber auch an Familien, Schulen und Kindergärten. Gemeinsam ist man vor allem auf der Donauinsel, am Liesingbach, beim Pappelteich oder am Wienfluss unterwegs.