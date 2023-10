Umweltschützer warnen vor teurer und schwieriger Heizungsumstellung

Nach Ansicht der Umweltschutzorganisation Global 2000 macht das geplante Erneuerbare-Wärme-Paket (EWP) die Umstellung von Gas auf andere Energieformen in Wohnhäusern "teurer" und "schwieriger".

Grund sei das darin fehlende "Zentralisierungsgebot", das in Wohngebäuden mit mehreren Wohnungseigentümerinnen und -eigentümern eine Art von Zentralheizung vorgesehen hätte, wie Global-Klimasprecher Johannes Wahlmüller der APA am Mittwoch erläuterte.

"Zentralisierung ist vor allem in Städten mit vielen Gasthermen wichtig" wie beispielsweise in Wien, so Wahlmüller. Dort sind nach Angaben der Stadt rund 600.000 Gasthermen verbaut. Das sogenannte Zentralisierungsgebot hätte sichergestellt, dass in Wohnhäusern in einem gewissen zeitlichen Abstand auf eine zentrale Heizung - z.B. für Fernwärme - umgestellt werde, betonte Wahlmüller. "Wenn man das nicht hat, ist es schwierig, einzelne Gasthermen umzustellen, weil die Wohnungseigentümerinnen und -eigentümer Einigkeit herstellen müssen."