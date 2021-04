Umweltorganisationen für Pflicht-Herkunftsangabe in der Gastro

Vier Umweltorganisationen urgieren eine verpflichtende Herkunftsbezeichnung für Lebensmittel in der Gastronomie. In einem offenen Brief drängen vier Pfoten, WWF, Global 2000 und Land schafft Leben Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP), der verpflichtenden Herkunftskennzeichnung von Fleisch, Eiern und Milch bei Speisen in Lokalen zuzustimmen. Die ÖVP spricht sich bisher nur für eine freiwillige Kennzeichnung in der Gastronomie aus.