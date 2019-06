Umweltfreundlich am Donauinselfest 2019 feiern

Am Wochenende startet das Donauinselfest in Wien und auch dieses Jahr wird umweltfreundlich gefeiert. Alleine durch Mehrwegbecher können 12 Tonnen Müll gespart werden.

1 Million Mehrwegbecher sparen 12 Tonnen an Einwegbechern und Getränkeverpackungen ein - beim Donauinselfest ist auch der Umweltschutz von Bedeutung: "Die Mehrwegbecher beim Großevent haben sich bewährt - mit dem heurigen Donauinselfest sparen wir seit 2005 in Summe 61,5 Tonnen Restmüll und 511 Tonnen CO2 ein. Wien ist hier europaweit Vorreiterin und zeigt, dass auch bei Großveranstaltungen auf die Umwelt geachtet wird!", so Umweltstadträtin Ulli Sima.