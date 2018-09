Umweltaktivistin in Wien: Schwarzenegger lädt 15-jährige Schwedin ein

Im Mai 2019 findet das R20-Klimapolitik-Event in Wien statt. Auf Einladung von Arnold Schwarzenegger wird auch die 15-jährige Schwedin Greta Thunberg teilnehmen.

Arnold Schwarzenegger hat die 15-jährige schwedische Umweltaktivistin Greta Thunberg, die zuletzt mit einem zweiwöchigen Schulstreik auf sich aufmerksam gemacht hat, zu seinem R20-Klimapolitik-Event im Mai kommenden Jahres nach Wien eingeladen. Dort könne sie noch mehr Leute inspirieren, aktiv für die Umwelt zu kämpfen, so Schwarzenegger in einem Tweet am Sonntagabend.