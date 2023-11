Umweltaktivisten protestierten vor Verbund-Zentrale in Wien

Am Freitagmorgen führte die Umweltorganisation Attac zusammen mit anderen gleichgesinnten Organisationen eine Protestveranstaltung vor dem teilweise staatlichen Energiekonzern Verbund in Wien durch.

Die Zentrale des Verbunds im 1. Bezirk in Wien wurde blockiert und ein Banner wurde am Standort am Westbahnhof aufgehängt. Auf dem Banner stand die Botschaft: "Keine Profite mit unserer Energie!" Diese Aktion markierte den Beginn eines weltweiten Aktionsmonats für "Energiedemokratie".