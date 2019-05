Umstrittener Maler Odin: Kickl will sich nicht einmischen

Bei der Debatte um den umstrittenen Maler Odin Wiesinger will sich Innenminister Kickl nicht einmischen. Er kenne sich bei bildendnen Künsten nicht aus.

Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) will sich in der Debatte um den umstrittenen Maler Odin Wiesinger, der für die FPÖ in der kommenden Funktionsperiode in Oberösterreichs Landeskulturbeirat sitzt, nicht einmischen. “Ich bin kein Experte für bildende Künste. Das maße ich mir nicht an”, sagte Kickl am Rande des Ministerrats am Mittwoch.