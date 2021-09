Umstrittene Straßennamen in Wien: 20 weitere Namen verzeichnet

Rund 190 Straßennamen in Wien wurden von Experten als historisch problematisch eingestuft. Zusatzinfos über die Personen hinter den Namen werden dabei an Häusern angebracht, Umbenennungen sind keine geplant.

In Wien ist am Mittwoch ein Ergänzungsband zu umstrittenen Wiener Straßennamen präsentiert worden. Er folgt auf die 2013 von der Stadt in Auftrag gegebene wissenschaftliche Studie, die sich mit den Benennungen beschäftigt hat. Mehr als 170 Straßenbezeichnungen wurden damals als bedenklich eingestuft. Nun sind knapp weitere 20 Personen bzw. Bezeichnungen in diese Liste aufgenommen worden - und erstmals spielt hier auch Kolonialismus eine Rolle.