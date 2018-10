Umstrittene "Erwin Pröll Privatstiftung" wurde endgültig aufgelöst

Die vor eineinhalb Jahren angekündigte Auflösung der "Erwin Pröll Privatstiftung" ist nun vollzogen.

Wie am Wochenende im Amtsblatt der “Wiener Zeitung” vermeldet wurde, befindet sich die vom Land mit 300.000 Euro geförderte Stiftung in Liquidation. Die Förderung wurde bereits 2017 zurückgezahlt. Der Landesrechnungshof übte damals scharfe Kritik an der Subvention.