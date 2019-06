Umleitungen und Sperren: Öffi-Einschränkungen bei der Regenbogenparade

Die Regenbogenparade sorgt für Störungen am Wiener Ring.

Während der Pride Parade am 15. Juni warnen die Wiener Linien vor Öffi-Einschränkungen. Bei der Parade am Ring werden am Samstag rund 300.000 Teilnehmer erwartet. Die Ring-Straßenbahnen sind bereits ab 8 Uhr betroffen.

Bei der Regenbogenparade am 15. Juni werden rund 300.000 Teilnehmer erwartet. Bus- und Bimlinien am Ring machen an diesem Tag Platz für die große Parade. Die Straßenbahnlinien 1, 71 und D werden ab ca. 8 Uhr umgeleitet bzw. kurzgeführt, die Linie 2 ab ca. 11 Uhr. Bei den Linien 31 und 74A kann es ebenfalls zu kurzfristigen Einschränkungen kommen. Die Linie 3A und die Vienna Ring Tram sind ganztägig eingestellt.

Auf Wiener U-Bahnnetz ausweichen