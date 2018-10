Umfragewerte: SPÖ bleibt mit Pamela Rendi-Wagner stabil

Nach dem Wechsel an der SPÖ-Parteispitze muss sich die SPÖ keine Sorgen um ihre Beliebtheit machen. Laut einer Umfrage bleibt die Partei stabil auf Platz 2.

Die SPÖ bleibt in der Wählergunst nach dem Wechsel an der Parteispitze in einer ersten veröffentlichten Erhebung stabil. Laut einer Market-Umfrage für den “Standard” (Samstag-Ausgabe) hält die Partei auch nach der Designierung von Pamela Rendi-Wagner zur neuen Vorsitzenden bei 28 Prozent. Das bedeutet weiterhin Platz zwei hinter der ÖVP und einen deutlichen Abstand zur drittplatzierten FPÖ.