Umfrage zur EU-Armee: Österreicher lehnen Beteiligung ab

45 Prozent der Österreicher sprechen sich laut einer aktuellen Umfrage gegen die Beteiligung an einer EU-Armee aus. Die EU soll im Krisenfall in erster Linie auf "diplomatische Maßnahmen" setzen.

Die Österreicher sind laut einer Umfrage einer gemeinsamen Europäischen Armee nicht abgeneigt. “36 Prozent würden es befürworten, dass die EU-Mitgliedstaaten Anstrengungen unternehmen sollen, eine solche aufzubauen”, heißt es in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik (ÖGfE). Dagegen sprechen sich nur zwei Prozentpunkte (38) mehr aus.

Österreicher einer EU-Armee nicht abgeneigt, aber gegen Beteiligung

Deutlicher fällt die Position zur Beteiligung Österreichs an einer EU-Armee aus: “45 Prozent sind dagegen, 35 Prozent dafür.” Bei beiden Fragen, zur Schaffung einer EU-Armee sowie der Beteiligung Österreichs, bezog ein Fünftel der Befragten nicht Stellung. Die Neutralität der Alpenrepublik steht bei den Österreichern indes hoch im Kurs. Acht von zehn Befragten gaben in der Umfrage an, dass sie ihnen persönlich “sehr wichtig” (56 Prozent) oder “eher wichtig” (24 Prozent) ist.