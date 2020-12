Umfrage zum Thema Traumhaus: Jüngere legen mehr Wert auf Größe

Mit dem Alter schrumpft das Traumhaus - und während Junge an ideale Bedingungen fürs Home Office denken, zählen für Ältere eher Ökostandards, so das Ergebnis einer aktuellen Umfrage.

Wie das Traumhaus aussieht, hängt auch vom Alter der Träumenden ab. Jüngere Menschen in Österreich wünschen sich größere Häuser, auch sind ihnen Gärten wichtiger.

Traumhaus: Alle wollen in kleineren Gemeinden wohnen

Über 60-jährige denken dafür häufiger an eine Terrasse, zeigt eine Umfrage unter 500 Österreichern, die zwischen den beiden Lockdowns durchgeführt wurde. Carport, Keller und Pool sind allen wichtig. Auch zieht es laut Umfrage in allen Altersklassen die meisten in kleine Gemeinden mit weniger als 5.000 Einwohnern.