Umfrage: Zukunftsängste der Österreicher nehmen massiv zu

Die Volkshilfe warnt davor, dass die Bevölkerung aufgrund der steigenden Preise und mehreren Krisen zunehmende Zukunftsängste hat. Schließlich sei Armut auch eine Gefahr für die Demokratie.

all

all

self

self

Armut kann auch politisch "sehr gefährlich" werden

Brisant sind die Ergebnisse, wenn man die Einkommenssituation betrachtet, erklärte Sacher. In der Einkommensgruppe bis 1.500 Euro haben bereits mehr als zwei Drittel der Befragten Sorgen, sich das Wohnen nicht mehr leisten zu können. "Menschen mit geringem Einkommen und geringem Ausbildungsgrad sind jene Menschen, um die wir uns besonders sorgen müssen", sagte Sacher. Hier seien Arbeitgeber und Regierung gefordert. Schließlich sei Armut auch eine Gefahr für die Demokratie, so Sacher: "Die Menschen wenden sich jenen zu, die einfache Lösungen präsentieren." Das sei politisch "sehr gefährlich".

Volkshilfe-Umfrage ortet massive Zukunftsängste

"Das Barometer hat es in sich, es weist unglaubliche Brisanz aus", findet auch Fenninger. Man sehe aktuelle eine "Ablösung von einer Aufstiegs- zu einer Abstiegsgesellschaft", sagte der Volkshilfe-Direktor: "Nicht die Freude über das Morgen sondern die Angst davor überwiegt." Das sei darauf zurückzuführen, "dass in der Gegenwart die falschen politischen Entscheidungen getroffen werden".

Dramatisch sei die Angst vor der Leistbarkeit des Wohnens, schließlich sei Wohnen "mehr als ein Grundbedürfnis", so Fenninger: "Menschen wird die Lebensvoraussetzung geraubt." Daher fordert die Volkshilfe "eine wirksame Preisregulierung" für den öffentlichen und privaten Mietsektor sowie die Erhöhung der öffentlichen Wohnbauförderung von 0.4 auf ein Prozent des BIP. Der von der Regierung angekündigte Mietpreisdeckel sei zu wenig.

Zu wenig Maßnahmen gegen Teuerung: Österreicher mit Politik unzufrieden

Überhaupt müsse die Regierung mehr Engagement im Kampf gegen die Teuerung zeigen, meint Fenninger. Das würde auch von der Bevölkerung so empfunden, wie die Befragung zeige. Schließlich finden lediglich zwölf Prozent der Befragten, dass die Regierung genug gegen die Inflation tue. Was es brauche, seien langfristige Unterstützungen statt Einmalzahlungen.

Daher fordert die Volkshilfe einmal mehr eine grundlegende Reform der Sozialhilfe. "Es braucht die Anhebung auf ein armutsfestes Niveau", so Fenninger. Weitere Forderungen sind eine Kindergrundsicherung und die Anhebung der Nettoersatzrate beim Arbeitslosengeld auf 70 Prozent. Vermögensbezogenen Steuern stehen 73 Prozent positiv gegenüber. Eine gewisse Gerechtigkeit sei Grundlage der Demokratie, gab Fenninger zu bedenken: "In Österreich wurde dieser Weg definitiv verlassen, die Menschen empfinden das immer stärker so."