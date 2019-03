Umfrage zeigt: "Suppenbar" ist bestes Suppenlokal in Wien

Wo gibt es die besten Suppen in Wien? Mit dieser Frage hat sich eine Umfrage beschäftigt. Bei mehr als 2.000 Teilnehmern gab es ein klares Ergebnis: Die "Suppenbar" schaffte es auf Platz 1.

“Suppenbar” wurde vor allem aufgrund der Vielfalt und der riesigen Auswahl an frisch zubereiteten Suppen gefeiert. Quer durchs Gemüsebeet und quer durch alle Nationen gehen die frischen und regionalen Suppen, Currys und Eintöpfe der „Suppenbar“. Die Gerichte werden in veganer Form, als auch mit Bio-Hühnchen oder Rindfleisch angeboten. Alle 14 Tage wird außerdem eine neue kulinarische Besonderheit kreiert. Die “Suppenbar” ist in der Invalidenstraße, in der Alserstraße, im Hauptgebäude der Universität Wien und in der Operngasse angesiedelt. “Es freut mich sehr, dass unsere frischen und gesunden Suppen so gut ankommen und auch, dass mittlerweile generell hausgemachte Suppen so beliebt sind. Denn statt sich mit ungesundem Fast Food zufrieden zu geben, kann man sich nämlich mit Suppen und Eintöpfen ebenso schnell sattlöffeln und stärkt gleichzeitig sein Immunsystem”, so Inhaber Michael Hofbauer über den Sieg.