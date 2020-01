Umfrage zeigt: Sparbuch und Bausparer verlieren an Beliebtheit

Zwar veranlgen die Österreicher nach wie vor eher konservativ, doch die Beliebtheit von Sparbuch und Bausparverträgen hat deutlich nachgelassen.

Fonds, Aktien und Anleihen sind etwas gefragter

Das ergab eine Integral-Umfrage im Auftrag der Erste Bank, die im vierten Quartal 2019 durchgeführt wurde. Etwas gefragter sind demnach Fonds, Aktien und Anleihen. 33 Prozent der befragten Personen gaben an, ihr Geld heuer so veranlagen zu wollen, um 3 Prozentpunkte mehr als im vierten Quartal 2018. "Langfristig gesehen ist das auch notwendig. Will man für später vorsorgen, kommt man an Wertpapieren einfach nicht vorbei", sagte Peter Bosek, CEO der Erste Bank, laut Aussendung.