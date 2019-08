Umfrage zeigt: So smart wohnen die Österreicher

Smart Home Produkte wie Alexa und Co. sind mittlerweile zu alltäglichen Begleitern geworden. Eine Umfrage zeigt nun, wie smart die Österreicher tatsächlich schon wohnen.

Das Licht schaltet sich automatisch an, die Musik startet ohne Knopfdruck und Boden ist ohne eigenes Zutun sauber. Dafür verantwortlich sind Smart Home Produkte wie Alexa und co. Sie sind mittlerweile alltägliche Begleiter. Dennoch sind Smart Home Produkte für viele Österreicher nach wie vor ein Fremdwort oder mit viel Risiko verbunden. Das Immobilienportal FindMyHome.at hat mit einer Umfrage erhoben, wie es um den Trend rund um elektrische Türöffner, Saugroboter oder Sprachsteuerungen in Österreich tatsächlich steht. Das Ergebnis zeigt: Zwei Drittel aller Befragten nutzen Smart Home und sehen es auch als Bereicherung.