Umfrage zeigt: Österreicher wollen 2020 sparen

Eine Umfrage zeigt, dass auf Platz eins der Finanzvorsätze 2020 der Österreicher "mehr sparen" steht. Auf Platz zwei landet "einen günstigeren Anbieter suchen".

Dass "mehr sparen" die Liste der Finanzvorsätze für 2020 anführt, ist wenig überraschend. Überraschend hingegen ist Platz zwei: "Einen günstigeren Anbieter suchen". Es zeigt erhöhte Wechselbereitschaft der sonst eher unbeweglichen Österreicher - so die aktuelle Umfrage der ING in Österreich.

40 Prozent wollen mehr Geld auf die Seite legen

"Es kommt zusehends mehr Bewegung in den Markt - langsam, aber doch", so ING Österreich CEO Barbaros Uygun. Laut Uygun würden Konsumenten stärker als je zuvor Einsparungspotenziale nutzen wollen.

30 Prozent beschäftigen sich wenig mit ihren Finanzen

30 Prozent der Befragten gaben an, sich nicht mit den Finanzen zu beschäftigen bzw. es einfach auf sich zukommen lassen zu wollen. Nur 16% erstellen ein Haushaltsbudget.

"Egal wie die persönliche Ausgangslage ist - sich nicht ausreichend mit den Finanzen zu beschäftigen, halte ich für einen Fehler", sagt Uygun. Allein im Bereich des Bankings gäbe es eine Vielzahl an Optimierungs- und Einsparungsmöglichkeiten. "Es ist so einfach, seine private Bilanz zu verbessern, z.B. durch Gratiskonten, günstigere Kredite oder Anlagevarianten mit höherer Rendite", so Uygun.