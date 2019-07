Umfrage zeigt: Österreicher träumen von der großen Liebe

"Amefi" - so lautet die beliebte Formel in Österreich. "Alles mit einem für immer", davon träumen 90 Prozent der Österreicher. Rund 30 Prozent der Österreicher sind Single.

Wien und Oberösterreich: Hier leben die meisten Singles



Die meisten Singles leben in Oberösterreich (36 Prozent) und in Wien (35 Prozent), die wenigsten in der Steiermark (20 Prozent). Vor allem die Niederösterreicher, die Burgenländer, die Kärntner, Tiroler und Vorarlberger (je 92 Prozent) wünschen sich eine feste Partnerschaft. Dieser Wunsch ist in der Steiermark (85 Prozent der Befragten) und in Salzburg (87 Prozent) nicht so stark ausgeprägt.