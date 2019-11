Umfrage zeigt: Österreicher sind die zweit-zufriedensten Menschen in der EU

Die Österreicher sind nach den Finnen die zufriedensten Menschen in der EU. Wenn es um die Zufriedenheit mit persönlichen Beziehungen geht, liegen die Österreicher sogar auf Platz 1.

Die Frage "Wie zufrieden sind Sie derzeit mit Ihrem Leben insgesamt?" haben Menschen in der Europäischen Union vergangenes Jahr positiver beantwortet als noch 2013. Der Saldo aus 0 ("überhaupt nicht zufrieden") bis 10 ("vollkommen zufrieden") kam diesmal auf 7,3. Fünf Jahre zuvor lag er bei 7. Die Österreicher sind demnach mit dem Saldo 8 hinter den Finnen (8,1) die zweit-zufriedensten EU-Bürger.

Nur Finnen sind zufriedener als Österreicher

Der Saldo in Österreich ist von 2013 bis 2018 um 0,2 Punkte zugenommen, wie die EU-Statistikbehörde Eurostat am Donnerstag berichtete. So überholten die Menschen in der Alpenrepublik jene im skandinavischen Dänemark, wo die Zufriedenheit von 8 auf 7,8 Punkte zurückging. Auch in Polen und Schweden liegt der Wert bei 7,8.

Deutlich am wenigsten zufrieden sind die Bulgaren (5,4). Davor rangierten am unteren Ende der Skala die Einwohner von Kroatien (6,3), Griechenland und Litauen (beide 6,4), Ungarn (6,5), Lettland und Portugal (beide 6,7).

Finanzielle Lage: Zufriedenheit der Österreicher auf Platz 5

Betrachtet man alleine die durchschnittliche Zufriedenheit mit der Finanzlage des eigenen Haushalts, so stieg diese in der EU ebenfalls an, und zwar von 6,0 im Jahr 2013 auf 6,5 im Jahr 2018. Die durchschnittliche Zufriedenheit mit den persönlichen Beziehungen stieg minimal (7,8 im Jahr 2013 und 7,9 im Jahr 2018).

Bei der durchschnittlichen Zufriedenheit mit der finanziellen Lage des Haushalts sind die Österreicher auch im Spitzenfeld aber "nur" Fünfter. In diesem Teilbereich sind die mit 7,6 Punkten die Einwohner von Dänemark, Finnland und Schweden am zufriedensten. Danach folgten die Niederlande (7,4), Österreich (7,3), Belgien (7,0), Luxemburg (6,9), Deutschland und Malta (beide 6,8). Am anderen Ende der Skala waren die Einwohner von Bulgarien (4,3) bei weitem die am wenigsten zufriedenen; davor rangierten die Einwohner von Griechenland, Kroatien und Litauen (alle 5,2), Lettland und Portugal (beide 5,4) sowie Ungarn (5,5).

Österreich: Sieger bei persönlichen Beziehungen

Bei der Zufriedenheit mit den persönlichen Beziehungen ist Österreich Ex-aequo-Sieger. Mit einem Durchschnitt von jeweils 8,6 waren innerhalb der EU die Einwohner der Alpenrepublik, Malta und Slowenien am zufriedensten mit ihren persönlichen Beziehungen. Dahinter folgten die Einwohner von Zypern und Schweden (jeweils 8,5), Finnland (8,4) und Tschechien (8,3). Am anderen Ende der Skala waren die Einwohner von Bulgarien (6,6), gefolgt von denen von Griechenland (7,1), Kroatien (7,5), Italien, Ungarn und Rumänien (alle 7,6) die am wenigsten zufriedenen.