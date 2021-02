Umfrage zeigt: Konsumenten wollen mehr mit Erspartem finanzieren

Die heimischen Verbraucher sind seit Beginn der Corona-Pandemie bei ihren Ausgaben zurückhaltender geworden.

Zuletzt hat die Bereitschaft für größere Anschaffungen abgenommen, die durchschnittlichen Kreditsummen stiegen aber, obwohl weniger Menschen Pläne für Kreditaufnahmen verfolgten. Das ergab eine Befragung von Integral für die Erste Bank. Aktuell sehe man Rekord-Sparquoten, auch wenn es vielfach ein reines Parken des Geldes am Girokonto sei, so die Erste am Mittwoch.