Umfrage zeigt: Jeder vierte Österreicher war schon einmal Opfer von Gewalt

Eine Online-Befragung hat ergeben, dass jeder vierte Österreicher seit seinem 16. Lebensjahr schon einmal Opfer von Gewalt wurde. Generell hatten 84 Prozent der Befragten den Eindruck, dass die Gewaltbereitschaft zugenommen hat.

20 Prozent der Befragten teilten selbst Ohrfeige aus

Zwei Drittel haben aber auch den Eindruck, dass an Schulen der Umgang härter wird und es immer mehr zu Handgreiflichkeiten kommt. Market hat die 809 Online-Interviews von Personen ab 16 Jahre Anfang Juni, nach Bekanntwerden diverser Übergriffe an Schulen, durchgeführt. Die Ergebnisse wurden am Mittwoch veröffentlicht.