Umfrage zeigt: Großteil mit derzeitiger Wohnsituation zufrieden

Eine Umfrage des Marktforschungsinstituts market hat ergeben, dass jene Menschen, die eine Bleibe haben, mit dieser auch relativ glücklich sind. Rund die Hälfte der Befragten will in den nächsten Jahren "sicher nicht umziehen".

Die Immobilien- und Mietpreise haben in den vergangenen Jahren kräftig angezogen. Doch wer schon eine Bleibe hat, ist damit relativ glücklich, wie eine aktuelle Umfrage des Marktforschungsinstituts market zeigt. In Summe sind 86 Prozent der Befragten mit ihrer derzeitigen Wohnsituation "absolut zufrieden" (47 Prozent) bzw. "zufrieden" (39 Prozent). 13 Prozent leisten sich regelmäßig eine Putzfrau.

51 Prozent der Befragten planen keinen Umzug in den nächsten Jahren

Rund die Hälfte der Befragten (51 Prozent) plant in den nächsten Jahren keinen Umzug, 18 Prozent haben "eher keine Pläne". Ein Viertel (26 Prozent) denkt sehr wohl an einen Wohnungswechsel: bei 4 Prozent ist der Umzug bereits fix, weitere 8 Prozent haben konkrete Pläne bzw. sind derzeit auf der Suche und 14 Prozent "haben eher vor" in den nächsten Jahren umzuziehen, sind aber noch nicht konkret aktiv geworden.