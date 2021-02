Umfrage zeigt: 88 Prozent wünschen sich klaren Plan beim Klimaschutz

Eine Umfrage hat gezeigt, dass sich eine klare Mehrheit der Österreich einen klaren Plan beim Klimaschutz wünscht. Die Politik ist gefordert

Rogenhofer: "Botschaft aus der Bevölkerung ist eindeutig"

Klimaschädliches Handeln sollte laut drei Viertel der Befragten mit einem angemessenen Preis versehen, klimaschädliche Subventionen hingegen sollten abgeschafft werden. "Die Botschaft aus der Bevölkerung ist eindeutig und darf nicht länger ignoriert werde", so die Sprecherin des Klimavolksbegehrens, Katharina Rogenhofer. "Die ÖVP hat in der Regierung die Ökologisierung des Steuer- und Wirtschaftssystems angekündigt. Jetzt ist es Zeit, dieses Versprechen in die Tat umzusetzen. Das will die Bevölkerung und das will die Wirtschaft. Alle warten darauf, dass die Regierung endlich vom Reden ins Tun kommt", meinte Rogenhofer.