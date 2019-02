Umfrage: Wie findet man die geeignete Hebamme?

Wie schwierig ist es, eine Hebamme zu finden, die zum Geburtstermin in Wohnnähe verfügbar ist? Ab 11. Februar beschäftigt sich eine österreichweite Online-Befragung rund um die Geburtshilfe.

Welche Ansprüche haben werdende Eltern an Hebammen? Welche Dienstleistungen benötigen Mama und Papa in spe vor, während und nach der Geburt? Wie schwierig ist es, eine Hebamme zu finden, die für die Geburt geeignet ist und zum Geburtstermin auch in der Wohnnähe verfügbar ist? Diese und andere Fragen werden ab 11. Februar bei einer österreichweiten Online-Befragung Eltern und jenen, die bald Eltern werden wollen, gestellt. Damit sollen neue Erkenntnisse zur Geburtshilfe in Österreich generiert werden. Doch auch der öffentliche Diskurs rund um diese Fragen und die Antworten soll durch die Befragung gestartet werden.