Solche Plastikgabeln wird man in spätestens zwei Jahren nicht mehr sehen. ©pixabay.com

Umfrage: Was sagen die Wiener zum Plastikverbot der EU

In zwei Jahren soll in der EU ein Verbot auf Einweg-Plastik in Kraft treten. Das zwingt die Gastronomie zum Umdenken, die Menschen vertreten aber eine einheitliche Meinung.

Wattestäbchen, Plastikgeschirr oder Aufbewahrungsboxen für Sushi und Co. In spätestens zwei Jahren sollen umweltfreundlichere Materialien für diese Gegenstände gefunden werden. Bei einer Umfrage am Wiener Hauptbahnhof zeigt sich: Die Gastronomie stellt bereits jetzt um.