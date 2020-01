Umfrage: Was Österreicher an ihren Kollegen nervt

Star-Allüren und Faulheit kommen laut einer Umfrage bei Bürokollegen nicht gut an.

Am meisten genervt sind sie von faulen und egoistischen Kollegen. In zahlreichen Büros sind Konkurrenzkämpfe an der Tagesordnung.

Faule und egoistische Bürokollegen nerven die Österreicher

Wichtigtuer kommen ebenfalls nicht gut an. Jeder dritte Befragte kritisierte, dass sich einzelne Kollegen wiederholt auf Kosten anderer in den Vordergrund drängten und Einzelleistungen im Mittelpunkt stünden (27 Prozent).

Konkurrenzkämpfe laut Umfrage an der Tagesordnung

Rivalitäten gibt es in fast jedem dritten Büro (29 Prozent), in jedem fünften Team mangelt es an gegenseitiger Unterstützung. Unangenehm fallen auch Alleingänge einzelner Kollegen auf. In fast jedem vierten Team werden wichtige Informationen zurückgehalten oder zu spät weitergegeben.