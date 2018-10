Umfrage von Uber Eats zeigt: So gestalten die Wiener ihre Mittagspause

Der Mensch ist ein Gewohnheitstier - das gilt auch für den Arbeitstag. Viele Wiener sind laut Uber Eats aber mit der Gestaltung ihrer Mittagspausen grundsätzlich unzufrieden.

Wer mehr Abwechslung in der Mittagspause will, wählt dafür unter anderem die Vietnamesische, Nah-Östliche und Japanische Küche. Zu den beliebtesten Restaurants, bei denen die Wiener via Uber Eats App ihren Lunch bestellen, gehören dabei unter anderem Le Burger, KitchA, Ivy’s Pho & Grill, Pizzeria La Spiga und das mexikanische Restaurant Mosquito.

In Wien kommt der Mittagshunger schon relativ früh, denn 65 Prozent haben ihre Mittagspause zwischen 12 und 13 Uhr. Das zeigt sich in den erhobenen Daten von Uber Eats, aus denen hervorgeht, dass die meisten Personen am Dienstag um 12 Uhr ihr Mittagessen bestellen. Manche Berufstätige in Wien essen sogar bereits um 11.30 Uhr zu Mittag.