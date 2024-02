Umfrage: So versüßen sich Paare ihren Alltag

Österreichische Paare zelebrieren ihre Liebe jeden Tag mit großen und kleinen Zärtlichkeiten. Besonders Rituale wie gemeinsames Essen oder Gute-Nacht-Küsse gehören das ganze Jahr über zu lieb gewordenen Gewohnheiten, wie eine Umfrage zeigt.

Der Valentinstag steht vor der Tür und zu diesem Anlass hat Parship.at in einer repräsentativen Studie liierte Österreicher danach gefragt, welche Rituale sich in ihren Beziehungen etabliert haben.

Essen, Bussis, Fernsehen: Österreicher zelebrieren das ganze Jahr über Alltagsromantik

Generell gilt: Punktuelle Ereignisse wie Jahres- oder Hochzeitstage werden tendenziell weniger gefeiert, vielmehr wird das ganze Jahr über Alltagsromantik zelebriert. Dabei steht der kulinarische Genuss an erster Stelle: Sechs von zehn Paaren geben an, zumindest einmal täglich gemeinsam eine Mahlzeit zu sich zu nehmen. Für mehr als die Hälfte nehmen Küsse – ob zur Begrüßung, Verabschiedung oder als Gute-Nacht-Ritual – im Beziehungsalltag einen fixen Platz ein. Auch gemeinsam Serien zu schauen oder spazieren zu gehen steht bei 53 Prozent der Befragten hoch im Kurs, gefolgt von regelmäßigen Umarmungen (45 Prozent).

Jungen Paaren sind körperliche Nähe und Sex am wichtigsten

Der Vergleich der Altersgruppen zeigt deutliche Generationsunterschiede. Das mit Abstand wichtigste Ritual für Paare zwischen 18 und 29 Jahren ist kuscheln (57 Prozent). An zweiter Stelle gehört der ständige Austausch via Smartphone untertags für 46 Prozent einfach dazu. Auch regelmäßiger Sex – also mindestens einmal pro Woche – ist den Liierten unter 30 Jahren im Gesamtvergleich am wichtigsten (38 Prozent). Zudem gehen sie am häufigsten zu zweit aus (26 Prozent).

Personen über 50 genießen Quality Time mit ihrem Partner

Paare zwischen 50 und 59 Jahren sind Spitzenreiter in puncto küssen: Sechs von zehn geben sich Küsse zur Begrüßung, zum Abschied und vor dem Schlafengehen. Zudem erzählen sie sich abends am öftesten von ihrem Tag (55 Prozent), halten am meisten Händchen (39 Prozet) und treiben am häufigsten gemeinsam Sport (21 Prozent). Auch in Bezug auf Sex stechen sie neben den jungen Paaren hervor: 36 Prozent geben an, mindestens einmal pro Woche miteinander zu schlafen.