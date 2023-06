Umfrage: Österreicher mit Wohnsituation zufrieden

Aktuell ist eine überwiegende Mehrheit der Österreicher mit ihrer Wohnsituation zufrieden.

Eigentümer sind mit Wohnsituation zufriedener als Mieter

Bei den Unzufriedenen sind die Wohn- und die Heizkosten die zentralen Faktoren. "Mieter sind mindestens dreimal so unzufrieden wie Eigentümer", relativierte Gerda Holzinger-Burgstaller, CEO der Erste Bank Oesterreich, am Dienstag in einer Pressekonferenz das Ergebnis. Während 31 Prozent der Mietenden mit ihrer derzeitigen Situation der Umfrage zufolge nicht zufrieden sind, sind es bei den Eigentümerinnen und Eigentümern nur 9 Prozent.

Wohnsituation: Wien mit geringem Anteil an Eigentümern

In Österreich wohnen laut Statistik Austria 49 Prozent im eigenen Haus oder in der eigenen Wohnung - in Wien sind es nur 19 Prozent, da es in der Bundeshauptstadt einen großen geförderten beziehungsweise gemeinnützigen Mietmarkt gibt. "Im EU-Vergleich sieht man, dass es beim Eigentum viel Potenzial in Österreich gibt", sagte s-Real-Geschäftsführerin Martina Hirsch mit Blick auf den hohen Eigentumsanteil von im Schnitt 70 Prozent in der Europäischen Union. In Österreich würden der Umfrage zufolge gerne 64 Prozent im eigenen Eigentum wohnen, 36 Prozent bevorzugen die Miete.