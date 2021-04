Umfrage: ÖVP und Kanzler Kurz verlieren

Die Chat-Protokolle und die Korruptionsvorwürfe zeigen Wirkung: Die Zustimmung für die ÖVP schwindet, die Werte von Bundeskanzler Sebastian Kurz sinken auf einen Tiefststand.

Kanzlerfrage: Kurz rutscht ab

In der Kanzlerfrage sackt Sebastian Kurz auf 27 Prozent (-3) ab, das ist der tiefste Wert seiner Amtszeit. Der Rückgang nützt dem politischen Mitbewerb nichts, viele Wähler geben ab, keine der offerierten Personen wählen zu wollen. Pamela Rendi-Wagner kommt auf 16 Prozent (+1), Norbert Hofer bleibt bei 11 Prozent, Beate Meinl-Reisinger bei 7 Prozent und Werner Kogler legt leicht auf 5 Prozent (+1) zu, bleibt am letzten Platz.

Chat-Protokolle stoßen auf mäßiges Interesse

"profil" ließ auch abfragen, wie die Chat-Protokolle wahrgenommen werden: 38 Prozent finden sie "ernüchternd, denn die Kurz-ÖVP wollte Politik mit neuem Stil machen". 18 Prozent sagen, sie "verstehen die Aufregung nicht, das war in Österreich schon immer so", 9 Prozent finden das "in Ordnung, denn diese Posten müssen von der Regierung mit Vertrauenspersonen besetzt werden". 27 Prozent kennen die Chat-Protokolle nicht.