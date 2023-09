Umfrage: Noch große Wissenslücken bei der Risikokompetenz

Bei den Menschen ist das Bewusstsein für den Eintritt von Risiken - sei das im Bereich Wohnen, Gesundheit, Verlust der Arbeitskraft, Haftung oder auch Internetbetrug - bisher eher schwach ausgeprägt.

Umfrage zu Risikokompetenz

Zu diesen Ergebnissen kommt eine im Sommer 2023 durchgeführte Umfrage der Vienna Insurance Group (VIG) und des Gallup-Instituts. Befragt wurden dazu 9.000 Personen ab 18 Jahren in den Kernmärkten der VIG: Österreich, Bulgarien, Kroatien, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien und Ungarn. Die Fragen wurden jeweils zu fünf potenziellen Risikobereichen gestellt: Wohnen, Gesundheit, Verlust der Arbeitskraft, Haftung bei selbst verschuldeten Unfällen und Internetbetrug.

Große Wissenslücken bei Risikobewusstsein

"Es ist wichtig zu erkennen, dass das Risikobewusstsein und auch das -verständnis in der Bevölkerung eine große Lücke darstellt", sagte der seit Juli neue Vorstandsvorsitzende der VIG, Hartwig Löger, am Freitag. Auch rund um die Konsequenzen, die sich aus einem eingetretenen Schaden ergeben, gebe es einige Fehlannahmen unter den Befragten.

So seien vor allem bei Schäden im Wohnbereich, Gesundheitsbereich oder im Falle des Verlusts der Arbeitskraft laut der Studie mehr als die Hälfte der Meinung, dass der Staat alle oder zumindest einen Teil der Kosten übernehmen würde. Ein noch größerer Anteil, nämlich rund drei Viertel, wünscht sich, dass der Staat alle oder einen Teil der Kosten übernimmt. In der Praxis sei das jedoch fast nie gegeben, sagte Löger.

Keine starken Unterschiede zwischen den Ländern

Generell seien die Unterschiede in den Ergebnissen der einzelnen Ländern laut Nitsche nicht besonders stark ausgeprägt. Gerade beim Ruf nach dem Staat steche Österreich aber hervor: Hier würden sich 9 von 10 Personen wünschen, dass der Staat die Kosten im Falle des Verlusts der Arbeitskraft trägt. In anderen Bereichen seien es mehr als 50 Prozent. In Folge dieser Fehlannahme würden oft keine Präventionsmaßnahmen treffen.